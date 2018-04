Alianza Ciudadana Pro Justicia pide que se vete el artículo 4 del proyecto de imprescriptibilidad que aborda la colaboración eficaz Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

En un comunicado, la Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Capítulo Panameño de Transparencia Internacional determino que “el Proyecto de Ley No. 514 aprobado el día de ayer, 3 de abril de 2018, en la Asamblea Nacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se incluyó en el segundo debate un artículo donde se inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos. De sancionarse la Ley todas las empresas que han colaborado no podrán ser contratadas por el Estado, lo que parece tener el objetivo de que no acepten la colaboración eficaz”.

En la nota Alianza Ciudadana Pro Justicia expresa estar “de acuerdo que se inhabilite a las empresas y funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción pero no a las empresas que colaboran de manera eficaz para que se descubra la corrupción, ya que esto tendría un impacto negativo al desmotivar a las empresas y funcionarios a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos.

De aprobarse esto sería un retroceso en materia de lucha contra la corrupción y contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”.

“La figura del acuerdo de colaboración eficaz es una herramienta fundamental que permite que los entes encargados de perseguir el delito resuelvan casos con los testimonios de personas involucradas en un crimen, que de manera voluntaria colaboran brindando información para esclarecer el delito o determinación de los responsables, y que a cambio pueden o no recibir algunos beneficios ante el proceso judicial que enfrentan. Se propicia de esta manera una salida temprana del proceso penal para el colaborador y certeza de castigo a los responsables”, agrega la nota.

El grupo solicita “que este artículo 4 del Proyecto de Ley 514 sea vetado por considerarlo contrario a la Constitución y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”.“Lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran sino descubrir el modus operandi y las redes de corrupción que la casi han institucionalizado en este país, concluye la nota.

