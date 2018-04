Cortizo exige a Varela solucionar crisis del país Escrito por Redacción. Publicado en Política

"Desde hace varios meses vivimos una crisis institucional en el país que no debe prolongarse más, por lo que el presidente Juan Carlos Varela debe dejar de rehuir esta situación y formar parte de la solución", exigió el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino "Nito" Cortizo."Presidente, el primer paso es sentarse a dialogar y escuchar. Gobernar es un asunto serio y resolver la angustia e incertidumbre que atravesamos los panameños es vital para la economía del país en este momento", sostuvo Cortizo.El dirigente del opositor PRD dijo que "los panameños necesitamos respuestas y soluciones a nuestros problemas. Panamá ha estado registrando la pérdida de miles de empleos, disminución en el consumo en hogares y comercios, y aumento en la inseguridad".Cortizo aseveró que "aunque es evidente que, ya sea por incapacidad o falta de seriedad, el presidente Varela y su Gobierno no van a cumplir sus principales promesas de campaña, no es aceptable que deje a Panamá sumido en una crisis y no cumpla con el deber de actuar correctamente en la administración del Estado"."Es un error dejar que esta crisis se agrave más, enfatizó Cortizo en un momento en que diferentes sectores de la sociedad panameña se quejan de la crisis económica e institucional que afecta al país.

