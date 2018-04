"Vamos a generar 400 mil nuevos empleos", Rómulo Roux Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

Para el presidente del opositor partido Cambio Democrático, este gobierno no está atendiendo las prioridades de los panameños, principalmente la generación de empleos y el costo de la vida.Rómulo Roux indicó que “la familia panameña tiene menos oportunidades de empleo hoy que hace 5 años, y el dinero que ingresa no alcanza para cubrir el incremento en el costo de vida. Este gobierno no está atendiendo las prioridades de los panameños, principalmente el gobierno está fallando en la generación de empleos y oportunidades para hacerle frente al alto costo de la vida”.Según el dirigente opositor "hace falta en el país un liderazgo responsable, es hora de dejar la pugna por el control político, dejar a un lado los aviones y los viajes, y prestarle atención a los problemas de los panameños. En este período hemos perdido muchas oportunidades como país, mientras el gobierno vive en su burbuja ignorando que lo que cuenta es cómo vive el panameño, y no qué dicen estadísticas fuera de contexto que pretenden covercernos que todo anda bien. Eso de estar comparándonos con otros países de la región no tiene sentido. Nosotros tenemos nuestros propios indicadores, hace 5 años había más empleo que hoy, hace 5 años se podía con el costo de vida, esto es lo que cuenta y lo que importa”.Roux reiteró que el Cambio Democrático tiene mesas de trabajo enfocadas en estrategias de gobierno que a partir del 2019 lograrán impulsar la economía.“Estamos preocupados por la situación del empleo en Panamá y por la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, y por eso estamos enfocados en la creación de 400,000 nuevos empleos,” indicó el líder opositor.

