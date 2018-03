Expresidente Balladares apoya la Ley de imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

El dirigente político Ernesto Pérez Balladares afirmó estar de acuerdo con el proyecto de ley No. 514, que modifica el artículo No. 116 del Código Procesal Penal, y establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, siempre y cuando no se utilice como herramienta de persecución política.

“Pienso que los delitos deben castigarse con independencia de cuándo se den cuenta. Es decir, sí seguimos con eso de que los delitos prescribe después de un número de años, evidentemente, habrá toda clase de entrada para discusión y que quede sin castigó”, afirmó el expresidente, en entrevista a Telemetro.

“Hay que tener cuidado de cómo se definen este delito. Creo que hay que buscar un mecanismo para los que cometan delitos, desfalco y hayan entrado a un tema de corrupción sean llamados a rendir cuentas a la justicia independientemente del tiempo que haya pasado”, agregó.

Aunque advirtió: “estaría a favor en principio, en tanto podamos tener mecanismo que impidan que sea usada para percusión política”.

El proyecto se encuentra en discusión en el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

