Arzobispo pide deponer actitudes personales por el bien común de Panamá

Ante situaciones sociales y políticas entre los órganos del Estado que aquejan al país, José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, pidió hoy a la población que deponga sus actitudes personales y busquen el bien común para esta nación.“Frente a las situaciones de crisis o tensiones humanas de grupos no hay otra solución más que deponer actitudes personales, no pensar en intereses gremiales o partidistas; sino pensar en el bien común de Panamá”, manifestó.Para el Arzobispo, “con todo el respeto a lo que digo, no hay que enseñarnos músculos los unos con los otros, ni decir que cuando hay conflicto solo una parte es culpable. Hay que sentarse a dialogar para que esto avance en algo mejor para el país, ponernos la camiseta del Panamá. No podemos dialogar sin humildad”.Ulloa reiteró su recomendación de que el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo dialoguen en beneficio de los mejores intereses para Panamá.

