Críticas a Juan Carlos Navarro por vídeo sobre Semana Santa

El excandidato presidencial por el PRD Juan Carlos Navarro ha expresado públicamente su rechazo al matrimonio igualitario, lo que le ha valido una serie de críticas en torno a un vídeo para Semana Santa y habla sobre la unión entre personas del mismo sexo.

“En esta #SemanaSanta reflexionemos en familia sobre las enseñanzas de Jesús. Para mí, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. Debemos ser tolerantes, respetando la libertad y opinión de cada uno, sin violar nuestros principios como cristianos” escribió en el polémico vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

En esta #SemanaSanta reflexionemos en familia sobre las enseñanzas de Jesús. Para mí, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. Debemos ser tolerantes, respetando la libertad y opinión de cada uno, sin violar nuestros principios como cristianos. #LibertadDeExpresión pic.twitter.com/Ukp6yOq0HQ — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) 25 de marzo de 2018



Desde el partido opositor vinieron las contestaciones, Víctor Saturno, Defensor de los Miembros del Partido Panameñista le dedicó un mensaje titulado “Politiquería vs Valores” en donde acusa a Navarro de querer confundir y desinformar.

“Como cristiano practicante sugiero no mezclar estas fechas de reflexión y arrepentimiento con mensaje que dividen nuestra sociedad distantes de nuestra creencia y convicción, de manera que analicemos el peregrinar de Jesús y el mensaje que nos envía su evangelio con una conducta propicia y de acorde al modelo que nos heredó” expresó.

Politiquería vs Valores.



Lamentable y reprochable que el ex-candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Carlos Navarro Navarro aproveche la Semana Santa para divulgar un vídeo en redes sociales que intenta confundir y desinformar a la población usando fotos de figuras públicas sacadas fuera de contexto con el propósito de sugerir que apoyan la imposición del matrimonio igualitario.



Esta intención del señor Navarro no sólo resulta cuestionable desde el punto de vista ético y moral sino que además es contradictorio con los valores tradicionales de la familia que su vídeo sobre la Semana Santa dice defender.



Reafirmo mi convicción que como miembro de una sociedad democrática no podemos aceptar la imposición de ninguna política pública que atente contra los valores que son compartidos por la mayoría de los panameños.



Como cristiano practicante sugiero no mezclar estas fechas de reflexión y arrepentimiento con mensaje que dividen nuestra sociedad distantes de nuestra creencia y convicción, de manera que analicemos el peregrinar de Jesús y el mensaje que nos envía su evangelio con una conducta propicia y de acorde al modelo que nos heredó.



Al señor Navarro se le insta respecto a este tema que se predica con el ejemplo y no con mensajes subliminales cargados de politiquería que riñen incluso con la proyección personal que debe caracterizarlo.





Magister Víctor Saturno

Defensor de los Miembros del Glorioso Partido Panameñista

