Niegan demanda de Ley de Transparencia Escrito por Redacción Web. Publicado en Política

ML | La Asamblea Nacional negó que haya demandado la Ley de Transparencia. Aclaró que solo hizo una observación sobre la posible inconstitucionalidad de una frase del artículo 20 de dicha norma dentro del habeas data y desacato interpuesto por una periodista del diario La Prensa.Destaca mediante un comunicado que la advertencia no fue admitida ni remitida al Pleno de la CSJ, por lo que no tiene efecto jurídico alguno. Aclara que "la Ley de la Transparencia no está siendo atacada ni demandada por esta institución".

Imprimir Correo electrónico