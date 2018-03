Secretario del PRD señala al mandatario como responsable de crisis Escrito por Redacción. Publicado en Política

El secretario General del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Pedro Miguel González culpó al presidente de la República Juan Carlos Varela de supuestamente estar "llevando todo a un enfrentamiento que el desenlace podría ser romper el orden constitucional actuando de manera irresponsable".

"Estamos haciendo este recorrido para que los gremios entienda que se debe Respetar la separación de los poderes" , dijo González a su llegada al Conato.

De igual forma aseguró que el mandatario está generando un caos en Panamá, "Tiene miedo a salir del poder y que el ocurra algo como al expresidente Ricardo Martinelli".

"Le hago un llamado a la Procuradora General; nosotros desde la Asamblea Nacional no estamos encontra de que se hagan las investigaciones que corresponden derivada de los auditos que hizo la Contraloría, pero que no se investigue de manera selectiva y que se investigue a cabalidad y que se sepa la verdad y si alguien tiene que responder que lo haga. Pero que no se utilice al aparato judicial para ejercer presión sobre la decisión política de quienes conforman un órgano independiente del estado como lo es el legislativo", dijo el perredista a los medios de comunicación.

Información: Reinelda Álvarez

#PolíticaML El Secretario General del PRD Pedro Miguel González se reúne con diferentes gremios para dar a conocer la posición de ese partido ante la crisis entre Ejecutivo y Legislativo. Vía @borisperea pic.twitter.com/hoZu66qXQ1 — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 26 de marzo de 2018

