Diputados abogan por cambios al reglamento interno de la Asamblea

El diputado Elías Castillo se mostró a favor de las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen interno de la Asamblea, así como al Código de Ética y Honor Parlamentario.

“Esto no puede ser un carnaval donde van a venir en chancleta y con la camisa con botones abierto. Creo que se tiene que mantener una imagen. Se habla que somos padres de la Patria, pero tenemos que comportarnos como tal, no solo en la conducta sino en el vestir”.

El diputado también hizo referencia al manejo de sus colegas dentro y fuera del parlamento.

“Hay que regular la conducta de las diputadas o diputados, tanto principal como suplentes; en el pleno, las comisiones, en su conducta diaria, o cuando estén representando a la asamblea en eventos locales o internacionales”, durante el periodo para el que fue electo”, enfatizo en Radio Panamá.

Por su parte, el presidente la Comisión de Credenciales, Fernando Carrillo, hizo referencia a los cambios en las normas que regulan el ausentismo por parte de los diputados.

“Hace cinco años se aprobó los descuentos para los que no asistan a las sesiones, si bien la normas está vigente no genera resultados, debido a que está condicionado al Quorum, es decir sin la Asamblea no sesionaba, se hace el descuento, hay una solicitud de modificación que está pidiendo que independientemente que se caiga o no la sesión parlamentaria, la ausencia de la curul, llámese diputado o suplente, se haga el descuento”.

Actualmente existen ocho iniciativas relacionadas con cambios al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, así como propuestas también se le suma un proyecto de ley que modifica la Ley 33 de 2005, y por consecuencia el Código de Ética y Honor Parlamentario, por lo que se estableció una subcomisión que analices y fusione los documentos en un solo texto que contemple todos los cambios al reglamento interno de la Asamblea.

