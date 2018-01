Cambio Democrático escoge su junta directiva Escrito por Darys Araúz Somoza. 21 Enero 2018 Publicado en Política

Este 21 de enero más de mil convencionales debe escoger la nueva junta directiva de Cambio Democrático (CD), existiendo una marcada diferencia entre los que apoyan la nómica de Ricardo Martinelli y Rómulo Roux.



Al salir de su residencia, la esposa de Martinelli y aspirante a la primera vicepresidencia del partido por los denominados Martinelistas, Marta Linares de Martinelli, expresó a TVN estar convencida de que van a ganar.



La misma indicó que de ganar Martinelli para presidente, ella asumiría el liderazgo del partido.



Sobre el arresto de Ricardo Martinelli en una cárcel federal en Miami, a espera de la audiencia este 23 de enero para resolver el pedido de extradición por caso pinchazos, la misma espera se le conceda el habeas corpus.



Pero la misma inició denunciando a los simpatizantes de Roux, por supuesto proselitismo dentro del recinto donde se realiza la votación.





“Ayer en hotel los representantes del @tepanama fueron muy claros q no se permitirían sweaters ni gorras con propagandas y menos pollas en el sweater o camisa. Hoy grupo de @romuloroux tienen polla escrita en sus sweaters. Por favor TE tomen acción. Elecciones iguales para todos!”, expresó en su cuanta de Twitter.



Emma Correa, presidenta de la Comisión de Elecciones del CD expresó a TVN que pueden estar identificados, peor no pueden hacer proselitismo.



Un total de 2, 313 convencionales y 179 principales habilitados se inscriben y votarán en el Megápolis en ciudad capital , para lo que está habilitados 40 mesas bajo la supervisión del Tribnal Electoral.



A las 7:00 am en punto se inició el proceso y a eso de las 10:00 de la mañana el Tribunal Electoral revisará el cuórum.



La Junta de escrutinio se instalará a las 11:00 am y se espera que para el medio día se conozcan los primeros resultados.

En estas elecciones no se vota por lista, sino por cargo. Es decir que puede resultar ganador una JD mixta.

Imprimir Correo electrónico