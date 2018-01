Asamblea reanuda proceso de ratificación de magistradas de la CSJ Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Política

EFE| La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá reanudó hoy la consulta ciudadana sobre la designación por el Ejecutivo de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Sala Primera Civil y de la Sala Segunda Penal, respectivamente, del Supremo panameño.

En la lista de participación hay inscritas cerca de 60 personas, las cuales completarán su intervención entre hoy y mañana, para terminar con esta fase de consulta y pasar a la ratificación o no de ambas designadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en primer debate dentro de la Comisión.

El diputado y presidente de la Comisión de Credenciales, Luis Eduardo Quirós, del gobernante Partido Panameñista (PPa), dijo hoy a los periodistas que la intención es concluir con las consultas este martes "con todos los que se anotaron en el listado que ya fue cerrado hace algunos días". Quirós advirtió que "si llamamos a alguien y no está ya no va a tener más oportunidad de participar porque estaremos cerrando (las consultas) el día martes". "Luego de eso se instala la Comisión para la sesión de aprobación o rechazo de las resoluciones (del Ejecutivo con las designaciones), en la que harán uso de la palabra los designados como los diputados miembros de la Comisión", indicó.

En esta sesión podrán participar además otros parlamentarios que lo pidan "aunque no tengan derecho a voto, y también los Ministros de Estado", añadió Quirós. La Comisión de Credenciales la integran los parlamentarios Quirós, Adolfo Valderrama, Jorge Rosas, Jorge Arrocha (del PPa), así como José Muñoz, Sergio Gálvez (de Cambio Democrático, CD); y Rubén De León, Elías Castillo y Alfredo Pérez (del Partido Revolucionario Democrático, PRD).

Parlamentarios opositores han señalado que el Gobierno, que es minoría en la AN, está dilatando el proceso porque no cuenta con los votos necesarios para lograr la ratificación. Las designadas Tovar y Moore debieron ser ratificadas en las sesiones extraordinarias a las que Varela convocó a la AN del 20 al 31 de diciembre pasado, pero el proceso se estancó en la comisión y no ha llegado al pleno legislativo para su discusión en segundo y tercer debate. Para lograr la ratificación de Tovar y Moore, el Gobierno necesita el voto de al menos 36 de los 71 diputados que integran la Asamblea Nacional.

El PPa tiene 16 diputados, más un aliado del Partido Popular (PP), por lo que necesita de votos de los opositores PRD, con 26 diputados; de Cambio Democrático (CD), con 25 legisladores; del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), que tiene dos o de la única independiente Ana Matilde Gómez.

Tanto el PRD como CD han dicho que votarán en contra de la ratificación de Tovar por considerarla afín al PPa, y de Moore por supuestamente sesgar sus investigaciones como Fiscal Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht. En tanto, la Corte Suprema de Justicia esperará la llegada de los nuevos magistrados para elegir su nueva junta directiva.

