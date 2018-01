Rómulo Roux no es más que un infiltrado de Varela para destruir a CD: Ricardo Martinelli Escrito por Redacción. 14 Enero 2018 Publicado en Política

Un mensaje a los Convencionales de la provincia de Chiriquí envió este domingo, 14 de enero, el expresidente de la República, líder de la oposición y presidente nominal de Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli Berrocal: “Amigos chiricanos, Aixa, cuenten conmigo voy a ir a Panamá, llevamos a todos a la presidencia; Rómulo Roux no es más que un infiltrado de Varela, que lo metieron para destruir el partido, él es un perdedor, jamás ha defendido a Cambio Democrático, solo defiende sus intereses, confíen en mí que ya me conocen y no los voy a defraudar”.

El mensaje fue leído por quien aspira a la Secretaría de Finanzas, Ricardo Francolini, durante un recorrido que realizaron este domingo la nómina “Martinelista” en Chiriquí y Bocas del Toro, buscando el voto de la lealtad. “La sangre te hace pariente, la lealtad te hace familia”, fue el mensaje de Francolini, quien afirmó que es la oportunidad de demostrarle a Martinelli la lealtad que en su momento él demostró cuando le ofrecieron involucrarlo a cambio de su libertad.

Por su parte, Marta Linares de Martinelli, candidata a la vicepresidencia de CD, advirtió a los convencionales que no se dejen engañar: “diputados se jactan de que controlan a los convencionales de Chiriquí, pero no tengo duda del respaldo que le darán a Ricardo Martinelli, porque ustedes saben todas las obras que él les dio y sabemos el cariño que le tienen”.

Dos proyectos políticos existen, según Marta de Martinelli, el de Ricardo Martinelli y el de Rómulo Roux que se sustenta en el apoyo de los diputados. El líder de Cambio de Democrático es Ricardo Martinelli, quien lo demostró en su momento y no el candidato “margen de error”, sostuvo la exprimera dama, en alusión Roux.

“Nueve meses estuvo Roux encargado de la presidencia del partido y nunca hizo oposición; tres años que nos han arrastrado, nos han humillado y la gente quiere un candidato de oposición, un candidato de Cambio Democrático. No le den los votos a esos diputados traidores, eso no se le hace a un amigo y menos en las circunstancias que él se encuentra. Los amigos se conocen en las malas porque en las buenas sobran, no se dejen engañar con contratos chimbos”, destacó la dirigente.

Por su parte, Gerald Cumberbatch, candidato a la sub Secretaría de Finanzas, abogó por una Junta Directiva que garantice el futuro del partido y el triunfo del 2019. Cumberbatch propuso a Marta de Martelli como candidata a la presidencia en el próximo torneo electoral y pidió a los copartidarios unidad para no dividir los votos y ganar la mayoría de los puestos en la próxima Junta Directiva.

A su turno, la presidenta encargada de CD y actual sub secretaria, Alma Cortés, hizo referencia a la lealtad demostrada a Ricardo Martinelli y a Cambio Democrático, así como al error del expresidente Martinelli de pensar que muchos eran sus amigos. “Muchos no son amigos del presidente ni de sus ministros, son amigos de la silla. Los errores se pagan y sería un error que perdiéramos el partido”, dijo Cortés, apelando a que el próximo domingo gane el líder de CD.

Imprimir Correo electrónico