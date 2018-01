Rómulo Roux recibe apoyo de convencionales de Darién, Capira y Bocas del Toro Escrito por Redacción Web. 14 Enero 2018 Publicado en Política

El candidato a presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, continúa su recorrido para obtener respaldo a su propuesta de renovar al colectivo opositor.

Roux sostuvo reuniones con 37 convencionales de Darién, 45 de Capira y 83 de Bocas del Toro, en las últimas 48 horas, quienes confirmaron su respaldo a dirigente y al equipo que lo acompaña en la próxima convención extraordinaria que se celebrará el 21 de enero, integrado por los diputados Edwin Zuñiga, Carlos “Tito” Afú, Yanibel Abrego, Dana Castañeda, Rony Arauz, Mario Miller, Manuel Cohen y Julio de La Guardia.

“En cada distrito, provincia o comarca donde me reúno con ustedes, los convencionales, me encuentro con un gran deseo y esperanza de volver al gobierno nuevamente. Este partido quiere ganar las próximas elecciones del 2019. En cada punto del país que caminamos, los panameños nos piden que regresemos a gobernar, a cambiar el país, a recuperar el rumbo. Pero para lograrlo, necesitamos un presidente del partido que esté físicamente aquí en Panamá, trabajando de la mano con sus bases, activistas, dirigentes, convencionales, y junta directiva, para organizar el partido y llevarlo al triunfo en el 2019. Por eso me postulé para presidente del partido, y por eso les pido el apoyo, para mí y toda la directiva que me acompaña. En sus manos está el futuro del partido y del país”, indicó Roux durante su encuentro con los convencionales de Darién.

La Presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, Yanibel Abrego, que aspira a la Secretaría General del CD, también organizó un encuentro con 46 de un total de 49 convencionales del distrito de Capira.

Abrego dijo; "todos los convencionales juntos tenemos el poder y la responsabilidad de votar por un futuro de esperanza y renovación para el partido y el país. Por eso debemos apoyar a Rómulo Roux.

" En el encuentro de Bocas del Toro, 83 convencionales dijeron presente y declararon su apoyo incondicional que esta coalición dirija el partido. El Diputado Mario Miller, indicó que “Bocas del Toro está pensando en una sola cosa, ganar el 2019.

Nosotros vamos a apoyar a Rómulo y a todo el equipo que lo acompaña, porque necesitamos una dirección política que pueda venir aquí a coordinar, a organizar el partido y prepararlo para ganar en el 2019 y lograr los cambios que este país necesita”.

Imprimir Correo electrónico