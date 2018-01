"Tomaré las riendas del barco y las llevaré a puerto seguro": Marta Martinelli Escrito por Redacción. 09 Enero 2018 Publicado en Política

Miembros de la nómina Martinelista liderada por Marta Martinelli apelaron a la lealtad de los convencionales de La Chorrera y Arraiján, en tres reuniones que se efectuaron, este martes, dentro de la gira que se desarrolla con miras a buscar los votos para el 21 de enero próximo.Marta Martinelli cuestionó el liderazgo de Rómulo Roux quien promueve su candidatura utilizando la figura de Ricardo Martinelli: “Si es tan líder pasee su foto, ¿dónde estaba el señor Roux cuando empezó la persecución política? Desaparecido. Ahora quiere prometer lo que no cumple. No se dejen engañar, el único líder que les cumplió se llama Ricardo Martinelli no los diputados que quieren apropiarse de la Junta Directiva, sólo están buscando sus candidaturas y no les darán la oportunidad a correr a muchos convencionales”.Ricardo Martinelli no está y mientras él no esté: “tomaré las riendas del barco y lo llevaré a puerto seguro”, expresó la ex primera dama, “como lo hice cuando se metieron con la empresa, querían destruir las plazas de trabajo”.Ricardo Francolini, candidato a la Secretaría de Finanzas, hizo un llamado a la conciencia de los convencionales: “La lealtad y la amistad se mide en tiempos difíciles y ustedes tienen la oportunidad de oro de demostrárselo a Ricardo Martinelli el próximo 21 de enero. De acuerdo a Francolini el voto es secreto y tenemos que cuidar el voto y escoger a 15 personas leales a la línea martinelista y a Cambio Democrático.El diputado Rubén Frías se refirió a la traición de los diputados desleales al líder Ricardo Martinelli: “esos traidores van a conocer la verdadera lealtad". Frías resaltó la unidad de la nómina martinelista y dijo que buscará los votos, para apoyarlo en este difícil momento.Gerald Cumberbatch, candidato a la Sub Secretaría de finanzas, se refirió a la calidad de vida que le dio Ricardo Martinelli al pueblo durante su administración: “en el 2019 nuestro compromiso es los convencionales, ustedes tienen el sartén por el mango y tenemos que ir preparados con una Junta directiva leal, que piense en las bases y no en sus propios intereses”.Luis Eduardo Camacho, candidato a la sub Secretaría, cuestionó la injerencia de Juan Carlos Varela en CD, que en lugar de estar atendiendo las necesidades del pueblo lo que ha traído es mayor inseguridad, desempleo, alto costo de la vida. Camacho pidió el voto para Ricardo Martinelli, para Marta Martinelli, como vice presidenta y para cada uno de los candidatos a la Junta directiva.En las reuniones realizadas participaron un sin número de candidatos a puestos directivos quienes pidieron su voto para los leales a Ricardo Martinelli.

Imprimir Correo electrónico