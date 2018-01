“Nito” responde a los políticos que cuestionaron su pronunciamiento Escrito por Redacción Web. 04 Enero 2018 Publicado en Política

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el exministro y exdiputado, Laurentino “Nito” Cortizo respondió a los comentarios surgidos por miembros del actual gobierno que cuestionaron su pronunciamiento y análisis de los tres años y medio de gestión de Juan Carlos Varela.

“Me hubiera gustado que todo eso que ayer se dedicaron a comentar mi intervención, actuaran así de rápido con los problemas que le quitan el sueño a los panameños”, dijo el dirigente político.

Entre los que emitieron comentarios y cuestionario estuvo el alcalde del distrito de Panamá; Ramón Hernández, gerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN); Secretario de Metas Presidenciales, Jorge Luis González; y los diputados panameñistas Katleen Levy, Adolfo “Beby Valderrama y José Luis Varela.

Cortizo también se refirió a los cuestionamientos referentes a las administraciones anteriores del PRD.

“Yo no estoy saliendo de mi zona de confort para hacer más de lo mismo. Yo no aspiro a participar, cuando llegue el momento, de una primaria para no hacer más de lo mismo; sino me quedo en mi casa. Yo estoy clarito”, dijo en declaraciones a TVN.

