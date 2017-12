De León: Ejecutivo debe realizar nuevas designaciones a magistrados de la CSJ Escrito por Yuliza Serracín. 29 Diciembre 2017 Publicado en Política

Diputado Rubén De León señala que el Ejecutivo deben dar nuevas designaciones de magistrados a la CSJ. Vía @borisperea pic.twitter.com/rdJWBHL06d — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 29 de diciembre de 2017

El diputado del PRD, Rubén De León, manifestó este viernes que una acción sensata del presidente de la República Juan Carlos Varela, sería realizar nuevas designaciones a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.En ese sentido, De León pide que el Ejecutivo sea convocado para designar nuevos candidatos, que deben ser enviados a la Asamblea en enero. “Nosotros lo solicitamos en la primera sesión de esta comisión. No existe ninguna presión sobre la fecha del 2 de enero”, indicó.Además, el diputado reiteró que se mantendrán en la línea del partido de votar por la no ratificación de las magistradas designadas Zuleyka Moore y Ana Tovar, y que no ha recibido ningún tipo de presión, ni dinero para cambiar su postura.

Imprimir Correo electrónico