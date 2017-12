Juzgado fija fechas para audiencias de casos relacionados al PAN Escrito por Redacción. 26 Diciembre 2017 Publicado en Política

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá ha fijado fecha de audiencias en los siguientes casos que se llevan en este despacho por el delito contra la administración pública, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

PAN-LLANTAS: Para el día para el día veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), y como fecha alterna para el día ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).



PAN-YUNITO VEGA: Para el día cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), y como fecha alterna veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

PAN-MOCHILA: Para el día diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), y como fecha alterna para el día veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

PAN-HELICOPTERO: Para el cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), y como fecha alterna para el día seis (6) de agosto de dos mil dieciocho (2018), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.). La audiencia será pública, los periodistas podrán ingresar al salón que está asignado para la audiencia, pero sin grabadora, cámaras fotográficas ni filmadora, solo podrán ingresar con libretas para los respectivos apuntes

.De igual manera los celulares y demás medios electrónicos de los participantes en la audiencia serán custodiados por el personal de la Seguridad de la Corte.



La audiencia será presidida por el juez Leslie Alberto Loaiza.

Imprimir Correo electrónico