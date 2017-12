Lo que sucedería de no ser ratificadas las magistradas Escrito por Thaylin Jiménez. 26 Diciembre 2017 Publicado en Política

Las sesiones extraordinarias que se instalaron en la Asamblea Nacional (AN) para avalar las designaciones de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, durarán hasta el próximo 31 de diciembre, sin embargo, si la ratificación no se da en ese período, ¿qué sucedería?

“En caso de no que no haya consenso en la Asamblea con los diputados para la ratificación de las magistradas, se irían a período de sesiones ordinarias. Esto si se da después del 31 de diciembre, porque en enero inicia la AN sesiones ordinarias”, explicó Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.

“El presidente Juan Carlos Varela haría las nuevas designaciones y se empezaría todo el escenario nuevamente, es decir, el Consejo de Gabinete debería aprobar otra vez las designaciones, y nuevamente ir a la AN”, agregó Fraguela.

“Sería la primera vez que los magistrados no serían ratificados”, dijo.

Juan Carlos Araúz, expresidente del CNA, detalló que si la no ratificación es en esta semana, es decir antes del 31 próximo, podrían salir nuevos nombres y llamar a otras sesiones extraordinarias.

“El presidente puede retirar nombres y cambiarlos o esperar a que no sean ratificadas para buscar las designaciones”, manifestó Araúz.

