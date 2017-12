Ulloa: "Creo que ha colapsado el sistema de justicia" Escrito por Redacción Web. 22 Diciembre 2017 Publicado en Política

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se refirió la situación política de Panamá y solicitó un cambio en la constitución del país y el pensamiento de los ciudadanos.

“Creo que ha colapsado el sistema de justicia, y lo ha manifestado el pueblo en la desconfianza que tenemos en la instituciones. No creemos en nada ni en nadie y es lo más grave. Nuestra constitución viene de realidades distintas y necesitamos renovarnos todos para ir creando el clima de tranquilidad y confianza en el país”.

El máximo representante de la Iglesia Católica en Panamá dijo que el problema en la selección del nuevo magistrado para la Corte Suprema de Justicia no está en las nominaciones sino en la credibilidad que se perdió.

“Hemos perdido la credibilidad en todos y todos. Creo que los que tenemos un puesto de autoridad para servir a la sociedad, en la comunidad, el Estado o la Iglesia; debemos convencer al pueblo con hechos reales y enrumbarnos por otro camino”.

El sacerdote hizo una invitación a la reflexión sosegada en busca del remedio para fortalecer las instituciones.

“La conferencia episcopal, que llevaremos a cabo a inicio del próximo año, es la oportunidad para invitar a diversos agente de la sociedad e iluminar el caminar, porque sabemos que el año 2018 es fundamental, sin no perdemos la esperanza”.

Ulloa reflexionó al exteriorizar que cada crisis es una oportunidad de cambio y transformación.

“Las cosas no son buenas y mala, lo que ocurre es que siempre lo hemos hecho así y hay que cambiarlo, porque los resultados no son los que esperamos. Somos muy dado a mirar la falta del otro, sobre todo en el tema de la corrupción, y queremos indilgarlo a un sector, pero este flagelo está en todas las capas sociales desde las más bajas hasta las más altas”.

Para el dirigente religioso la corrupción debe encararse sin miedo y sin que alguien se sienta atacado cuando se hable del tema, y esto se logra reconociendo que es una semilla del mal que forma parte de la humanidad.

“Lo decía un gran santo, no podemos ser buen cristiano si no somos buenos ciudadano; y entre los elementos está no ser corrupto, ser solidarios, ser capaz de estar pendiente del bien común y no de los intereses personales”.

En declaraciones a TVN el religioso indicó que el problema de la clase política recae en los electores, que deben involucrarse y ser vigilantes.

“Nosotros tenemos la capacidad de cambiar la situación a través de un voto reflexivo, responsables y no conformista. Vivimos en una democracia falsa; nuestra responsabilidad es emitir el voto y exigir que cumplan, y que las leyes sean consensuadas con los electores. No le echemos la culpa a los políticos, porque los hemos elegidos cada uno de nosotros”.

El ministro religioso instó a las organizaciones política y religiosas a formar a las personas en la verdadera política, “el arte de servir al bien común”, mediante una ideología donde enrumbemos los proyectos, no para un gobierno sino para el Estado.

