Un cuento de hadas Escrito por María Teresa Patiño Amor. Publicado en Columnas de Opinión

No, no me referiré a la boda del hijo menor de Diana de Gales con la actriz divorciada.Más bien a los cuentos que cada cinco años utilizan los políticos para hacernos acariciar la idea de que los cambios son posibles.Al mejor estilo de [Barack] Obama (expresidente de Estados Unidos) con su ¡Si se puede! Un cuentos de hadas, por ejemplo, fue la promesa de una constituyente para ordenar y rediseñar el Estado, así como el tema de la imprescriptibilidad, un paso firme contra la corrupción.Ambos archivados y desempolvados a conveniencia de un presidente que ahoga la aspiración de un pueblo por decencia y transparencia.En mayo, inicia la cuenta regresiva hacia las próximas elecciones. ¿Con qué historia saldrán los políticos y partidos, mientras algunos viven en un mundo mágico y opulento y “Pablo Pueblo” sigue cargando la decepción de la espera? Alcanzar mejores días es la rutina de magia con la que juegan a hechiceros, pero los votantes debemos superar la incredulidad y buscar en la oferta electoral a los mejores, nada de figuritas repetidas.Gente dispuesta a sacrificarse por lograr el cambio que nuestro sistema necesita, contribuyendo a terminar con este reino de terror y del error.* La autora es comunicadora social.María Teresa Patiño Amor

