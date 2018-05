Una clase política en desprestigio Escrito por Euclides M. Corro R.. Publicado en Columnas de Opinión

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nuestros “insignes” representantes de la clase política nunca dejarán de sorprender y mucho menos de decepcionar a todos los panameños. Cuando uno piensa que ya tocaron fondo, resulta que apenas están cuesta abajo en el precipicio de la corrupción.Hay muy pocos que puedan ser la excepción. La divulgación de las partidas financieras que manejan los diputados, así como varias entidades del gobierno, son la comidilla del día. Gente con salarios inusuales, desproporcionados e inaceptables, e incluso los que no se contentan con tener uno, sino hasta dos. “Padres de la patria” que tienen en su planilla “personal”, aunque con dinero de todos los panameños, al marido, a los hijos, a las novias, novios, papás, suegros, etc.Y si allí no escampa, en otras esferas gubernamentales no deja de llover. Me imagino que en cualquier otro país, ya habría gente amotinada, con antorchas encendidas y reclamando “¡justicia!”, un concepto que para colmo es “selectivo” o “disfuncional”.Lo más grave de todo es la indiferencia de nuestra sociedad. Todos somos conscientes que al final del camino en la guerra de dimes y diretes entre los poderes del Estado, los que estamos al otro lado de la cerca somos los grandes perdedores.Ellos ni siquiera la vergüenza ya pueden perder. Ojalá que –aunque pequemos de ingenuos- en el próximo proceso electoral a todas estas personas el pueblo le pase la factura.En lo personal soy poco optimista. Ya verán como muchos de ellos se reeligen y lo más grave, sin sonrojarse siquiera, nos prometerán “librarnos de la corrupción”.* El autor es periodista.Euclides Manuel Corro Rodríguez

Imprimir Correo electrónico