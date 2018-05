“El día de acción de gracias" Escrito por Francisco Moreno. Publicado en Columnas de Opinión

La bandera de España ha ondeado en el territorio llamado hoy Estados Unidos de América durante 308 años. La de las barras y las estrellas lleva hoy 242 años de existencia.

En noviembre de 1621 los primeros ingleses que llegaron a los Estados Unidos se establecieron en lo que hoy es Plymouth, Massachusetts, y dieron gracias a Dios por haber sobrevivido en esa nueva tierra.

Cada cuarto jueves de noviembre los estadounidenses celebran el Thanksgiving Day en conmemoración de aquel acto de agradecimiento.

Lo que la mayoría de los gringos no sabe es que ochenta años antes de que arribaran los Peregrinos del Mayflower a Nueva Inglaterra ya otros europeos habían dado gracias a Dios por llegar, no a la costa, sino casi al centro geográfico de lo que hoy son los Estados Unidos.

El 10 de mayo es el día de la Ascensión del Señor.

Tal día como hace 477 años, el día de la Ascensión del Señor de 1541, unos españoles dirigidos por el salmantino Francisco Vázquez de Coronado llegaron al cañón de Palo Duro, cerca de Amarillo, en el Norte del estado de Tejas.

Allí el cura andaluz Juan Padilla ofició la primera misa en los actuales Estados Unidos de América, dando gracias a Dios por mantenerlos con vida en lugares tan inhóspitos y desconocidos, pero ¡ay! aquellos europeos no hablaban inglés y además eran “papistas”, por lo tanto ¡como si no existieran!

Juan Padilla continuó hacia el Norte predicando el Evangelio hasta que los nativos lo mataron en 1542 cerca de Herrington, Kansas, siendo el primer mártir cristiano en territorio estadounidense.

Si los gringos se empeñan en ignorar una parte importante de su propia historia, allá ellos, pero al menos los 50 millones de estadounidenses que se expresan en nuestro idioma deberían celebrar, no con pavo sino con carne de búfalo, que es lo que abundaba por allí en el siglo XVI, el día de la Ascensión del Señor de cada año, el auténtico día de Acción de Gracias, aunque no les guste a los English only.

Francisco Moreno

* El autor es jubilado y escritor.

