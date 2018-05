Entre política y chantajes Escrito por Melquiades Valencia. Publicado en Columnas de Opinión

Pareciera que el país se sumerge ahora en una lucha frontal entre los partidos políticos más emblemáticos y representativos del país, por lograr el dominio de uno sobre el otro, y para ello se enfrascan los Órganos Ejecutivo y Legislativo, mientras el Órgano Judicial, que se encuentra en un “impasse”, observa y espera.

De parte del gobierno central, que tiene el “sartén” por el mango, utiliza la herramienta económica para “torcer brazos” y voluntades. He ahí la razón de dar a conocer la existencia de planillas de funcionarios que laboran en la institución y la de los diputados.

Se trata de las planillas 080 que es personal de confianza de los diputados; la 172 que son contratos por servicios profesionales y la 02 que se trata de personal transitorio, que, dicho sea de paso, sufre la incertidumbre de sus honorarios y puestos de trabajo.

Pero es como “cogerse los dedos con la puerta” porque todos y cada uno de los contratos fueron refrendados por la Contraloría General de la República, sin poner objeción a esas que durante los cuatro primeros años de gobierno existieron, sin inconvenientes.

Lo que indica claramente que es un chantaje, extorsión al PRD y CD para que cedan la Presidencia de la Asamblea de Diputados en julio próximo, hecho que para el ejecutivo es vital para luego retomar la Comisión de Credenciales que debe nombrar los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de paso obtener el blindaje para futuras denuncias e investigaciones.

Mientras, en el país la economía doméstica se agrava, en los hospitales no hay medicinas ni reactivos; crece la inseguridad, las inversiones se detienen ante la incertidumbre política, no resolvemos el drama del transporte público, las inundaciones por las lluvias nadie atiende y no le ponemos atención al desfalco denunciado en la Caja del Seguro Social.

Melquiades Valencia

* Autor es periodista.

