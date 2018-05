Sin respuesta racional Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

Muy independiente de los esfuerzos que realicé la actual gerencia sobre múltiples problemas de origen estructural heredados, para solucionarlos en la Caja de Seguro Social, se dan otras situaciones que perjudican al paciente.

Como Internista aún en ejercicio de la profesión nos encontramos con decisiones irracionales que prevalecen en algunas Policlínicas y Hospitales de la CSS.



Uno de ellos es las limitaciones que el Internista en su práctica privada o institucional sufre al negársele solicitar un estudio de imagen tan sencillo como un ultrasonido de partes blandas para confirmar el diagnostico de lesiones osteoarticulares.



Nuestros pacientes se encuentran con la respuesta que solo lo pueden mandar los colegas ortopedas.



Si es que se saturan las peticiones de imágenes con resultados negativos, entonces priva la educación continuada significativa o un llamado ético de atención al colega reincidente y no una barrera burocrática, que perjudica a nuestros pacientes.

Debemos dejar claro que el médico general, familiar o internista puede hacer un diagnostico de estas patologías para referirlas a los colegas ortopedas que podrán aportar algo más al paciente.



Los ultrasonidos son herramientas costo beneficio que no exponen en primera instancia a radiaciones al paciente o a más dificultosos exámenes como los CAT o Resonancia.



Sustentados por la historia clínica y la semiología adecuada. Indicados por guías internacionales en algunas patologías osteo-articulares como primera opción. Son obstáculos fáciles de resolver en procesos de trabajo. Dejamos claro esta preocupación que sé comparten otros colegas.



Espero no se continúen con decisiones no científicas. Al igual que no se tomen decisiones injustas, cuando quienes hemos deseado regresar a la institución ,se nos niegue por sustentaciones burocráticas y quizás inconstitucionales esta noble aspiración.

Todo ello antes de contratar colegas extranjeros.* El autor es médico.



Eduardo Reyes Vargas

