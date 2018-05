Francisco en apuros Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Panamá, en enero de 2019 recibirá a miles de cristianos de todas las latitudes en la Jornada Mundial de la Juventud convocada por el papa Francisco.El área metropolitana tiene más huecos que la Luna, todas las calles de la ciudad del Canal están deterioradas, ¿será que el Papa y esa juventud se transportarán por helicópteros o por un nuevo sistema virtual que desconocemos? La basura inunda la ciudad de Panamá, incluso en las áreas turísticas y del sector bancario, los pataconcitos son la moda.¿Esa es la imagen de que le vamos a mostrar al mundo de un país con el mayor crecimiento económico de América Latina? La basura genera enfermedades. El Gran Panamá desde Pacora a Chorrera, a la zona transístmica tiene graves problemas de abastecimiento de agua.Todos los días se rompen las tuberías y carecemos de una unidad operativa eficiente y eficaz que las repare con rapidez. ¿Qué pasará si varias tuberías son afectadas simultáneamente? El alojamiento de esos miles de visitantes con las comodidades básicas de baños y servicios no están disponibles.¿Cómo se hará con la alimentación de esa población flotante? El transporte masivo a los puntos de encuentro aún no se ha resuelto, con la huelga del Suntracs el Metro no estará disponible.¿Será que Saúl y Genaro están, deliberadamente, saboteando ese evento? Para los comunistas la religión es el opio del pueblo… La seguridad es otro de los problemas de la ciudad del Canal, los asaltos están a la orden del día.¿Tendrá Varela una unidad de acción rápida para solucionar al instante cualquier dificultad que se presente? Francisco que se prepare, tendrá muchos dolores de cabeza. Oremos por él y por nosotros.*El autor es escritor.Ricardo Ríos Torres

Imprimir Correo electrónico