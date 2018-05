Los Bots falsean los datos Escrito por Lilibeth E. Mendoza Corro. Publicado en Columnas de Opinión

Un BOT (de robot), es un software que tiene el objetivo de imitar el comportamiento humano, con la intención de influenciar a los usuarios en las distintas redes sociales, virilizando contenidos y generar una tendencia deseada, este punto toca aspectos ético.Los bots, influyen en varias áreas de la vida cotidiana como: compras, en la búsqueda de información, en la política, y muchos más.¿Cómo saber si estamos frente a un bots o un humano?1. Generalmente no tienen una foto de perfil.2. El campo de la bibliografía está vacío.3. En su cuenta aparecen tweets o retweets duplicados.4. Durante años la cuenta no ha tenido actividad alguna.5. Siguen a más de 2001 personas.6. La cuenta poseen una cantidad exorbitante de tweets.7. Tienen pocos seguidores.8. Responde de forma rápida en altas hora de la noche.9. Se aprecia actividades ininterrumpidas a toda hora (noche y día).10. Si recibimos de una persona que no conocemos invitación de aceptación de amistad en las redes sociales puede ser un bots.* La autora es docente universitaria.Lilibeth E. Mendoza CorroInstagram: @lilibethmendozaTwitter: @lily_eugenia

