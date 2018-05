Nicaragua: un alto a la violencia Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

Lo que hoy ocurre en nuestro país hermano Nicaragua, además de lamentarlo y exigir a los gobernantes un alto a la violencia y apertura inmediata de espacios de diálogos con el pueblo, debe también llevarnos a los panameños a entender que muy pronto esa podría ser nuestra situación.El actual gobierno evadió totalmente su responsabilidad de revisar la actual ley de seguridad social, dejando así este problema para el próximo gobierno, el FMI está exigiendo aumentos en las cuotas y edad de jubilación, y los empresarios locales aliados a funcionarios corruptos se llevan más de 300 millones de la CSS.Esta crisis no está sujeta a si los gobiernos son de izquierda o de derecha, sino a someter a los pueblos a las duras políticas del neoliberalismo moderno.En nuestro Panamá dormido se están desarrollando muy bien los factores distractores, desmedido interés en adivinar quién será presidente, huelgas y marchas por reclamos insostenibles, argumentos falsos como la erradicación de la corrupción y recuperación de 500 millones, leyes aprobadas que los Diputados dicen no saber, calle 7, esto es guerra, y muchas distracciones más, y no hacemos nada para organizar las comunidades y divulgar la realidad de un futuro peligroso.Dios le de sabiduría al pueblo y gobierno de Nicaragua a fin de salir de este sangriento escenario.* Ciudadano.Dalmiro Elías

