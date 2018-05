Sino es tuyo…debe ser de alguien Escrito por María Teresa Patiño Amor. Publicado en Columnas de Opinión

Un motivador al referirse a honradez de los japoneses con las bicicletas que dejan sin llaves en las estaciones del metro, o la devolución de valiosos objetos perdidos, como uno de muchos ejemplos, concluye que la base está en que tienen muy claro que lo que no es suyo es de alguien.De allí la importancia de educar en valores, que destaco en mis escritos. Los padres son los primeros responsables, la escuela es el complemento.Cuando mis papás me veían algo que no hubieran comprado: un lápiz, un objeto, etc, la frase de rigor era: ¿de dónde lo sacaste? Y, reglón seguido: ¡devuélvalo! Decían: “es mejor comprar lo que necesite a pedirlo en préstamo”.Si se trataba de cosas de valor, la devolución debía ser “más rápido que ligero”.Me hicieron consciente del compromiso de aceptar “regalos caros”. Con lo que aprendí a apreciar la integridad y transparencia.Algo al parecer inusual, por la lista de acusados de robar la cosa pública. Si se educa bajo tal principio las cosas cambian; no habría tantos policías, casas con alarmas, verjas y candados o cárceles llenas de quienes a la hora de apropiarse lo hacen hasta de la vida de otros.* La autora es comunicadora social.María Teresa Patiño Amor

