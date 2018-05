No vale, yo no creo Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

¡No vale, yo no creo! Esta frase rodó por mucho tiempo en nuestra hermana Venezuela y el día de hoy, todavía algunos la repiten.

¡Panamá debe cuidarse de no caer en las garras de los Izquierdistas Farsantes apoyados por el Castro-Madurismo! Que va Panamá no es igual, yo no creo!

Bueno, esperamos que sea así porque, ¡somos el congo!:



1. De políticos corruptos.

2. Partidos que ya no tienen iniciativa y solo son “algo más de lo mismo”.

3.Empresarios juga vivo, que mantienen a políticos para seguir haciendo de las suyas.



4. Sindicalistas que se toman el país poco a poco.



El descontento del pueblo en general por estos factores, por una carencia de rumbo claro, ¡por la falta de valores y de futuro para nuestros pelaos es el detonante de figuras radicales que destruyen los países!

Vamos directo al matadero y que Dios nos agarre confesados, figuras como los señores [Juan Carlos] Tapia y [Ubaldo] Davis (a quienes le expreso todo mi respeto) han tratado de despertar al pueblo, pero no han logrado lo necesario para erradicar el “Que va Panamá no es igual, yo no creo”.



Ya es hora que nos demos cuenta que no se debe bajar la guardia y ¡que estamos en peligro!



* El autor es administrador de empresas.

