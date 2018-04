Colegios y otras cositas Escrito por Eduardo Reyes Vargas. Publicado en Columnas de Opinión

Es cotidiano observar acusaciones de corrupción, asesinatos y otros actos delincuenciales, lamentablemente, en contra de distintos profesionales de este sufrido país. Entiendo muy bien que deberán ser juzgados y ser condenados si las pruebas existen.

Esperamos, que sus respectivos colegios profesionales o asociaciones privadas los expulsen con notificación publica, después de sus condenas. Es decir conocer al corrupto y al culpable de delitos contra la vida humana. Eso podrá evitar que sigan con esos malos hábitos o al menos prevenirnos. Pudiesen ocupar cargos públicos o privados en el presente y futuro y no lo sabremos. Se acerca el 2019.



Los colegios profesionales, asociaciones o gremios no pueden actuar como avestruces. Son minorías estos delincuentes así que su expulsión no merma a esas instituciones. Por el contrario, limpia la imagen del profesional asociado, mayoritariamente honesto.

No hacerlo pudiendo hacerse, es ser cómplice indirecto de estos delitos. En los casos de corrupción en todas las áreas de la administración pública o privada se percibe la existencia de subsistemas enclavados de corrupción de larga data. Clásicas organizaciones para delinquir. Imagino probablemente en todas las jerarquías administrativas. Solo eso podría explicar los casos que llenan los titulares de nuestros medios de comunicación. Recientes y pasados. En nuestra Caja de Seguro Social no lo dudo, por escándalos del pasado y recientes.



Esperemos haya una recuperación de esos fondos que hacen tambalear nuestras pensiones y atenciones a la enfermedad. En octubre de 2017 escribimos sobre esos temas relacionados a las instituciones de salud y seguridad social como parte de una denuncia de Transparencia Internacional.



*El autor es médico.

Imprimir Correo electrónico