El riñón de los pacientes con diabetes Escrito por Miguel Mayo. Publicado en Columnas de Opinión

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Los riñones son unos órganos que entre otras cosas, se dedican a filtrar la sangre para poder “limpiarla” de algunas sustancias que se acumulan y que deben ser desechadas por el organismo a través de la orina.Además, mantienen el equilibrio de los electrolitos y la Cantidad de líquido en el cuerpo.Cuando los riñones se dañan, empiezan a permitir el paso de proteínas a través de ese “filtro” y esto permite que se aumente la cantidad de líquido expulsado por la orina. Este cambio (filtro de proteínas) es uno de los primeros que ocurre en los riñones de un diabético y empieza muchos años antes que la persona tenga síntomas de diabetes.El por qué se desarrolle daño renal en unos diabéticos y no en otros depende de algunos factores de riesgo como son: el mal control de la glucemia (azúcar en sangre), obesidad o sobrepeso, tabaquismo, presencia de presión alta, etnia (la etnia afroamericana es más propensa a la diabetes y la complicación renal de la misma) y otros.Una vez se desarrolla el daño renal terminal solo nos quedan tres tipos de terapia, el trasplante renal o la diálisis en sus dos modalidades (Hemodialisis y diálisis peritoneal).En fin, lo ideal sería evitar el desarrollo de diabetes, pero como podemos tener el riesgo genético de desarrollarla, es importante mantener controles adecuados del azúcar en sangre y si se es diabéticos, al menos, una vez al año, debe realizarse una prueba de albúmina (proteína) en orina que se llama microalbuminuria, para detectar en forma temprana el daño renal.En Panamá, según el censo nacional de salud preventiva se ha detectado una prevalencia muy alta de enfermedad renal en personas no diabéticas y no hipertensas, sobretodo en él área de Coclé por lo que la Universidad de Panamá, junto al Instituto Conmemorativo Gorgas, SENACYT y el Ministerio de Salud están desarrollando un estudio para determinar la causalidad de esta afección.*El autor es ministro de EstadoMiguel A. MayoInstagram: @mayogastroTwitter: @mayogastro

Imprimir Correo electrónico