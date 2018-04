Camarón que se duerme… Escrito por María Teresa Patiño Amor. Publicado en Columnas de Opinión

Algunos “honorables” parecen sacados de un pasquín. Debimos anticiparlo cuando en las papeletas de votación utilizaban sus motes para ganarse el favor del público y que ha dado pie a la tónica satírica que inspira a los medios.

Su nuevo escándalo es el camarón que han metido en la asamblea, tan llena de crustáceos: camarones, langostas, etc, como de moluscos, en especial, pulpos.



Me pregunto cómo deliberando sobre una ley para regular comercios en áreas residenciales, se “cuela” la derogación del contrato con una terminal de contenedores. Pero, por lo que he escuchado tampoco es novedad la práctica de incluir temas ajenos a la materia en discusión, lo cual no es prudente ni conveniente.



Lo que queda es investigar qué hubo detrás, incluso porqué se aceptó omitir la lectura del proyecto en el debate. Bueno, lo de leer, lo entiendo, para ahorrarse al balbuceo atroz del flamante lector. Entre uno que no sabe leer y otro que no sabe escribir es evidente por qué andamos como andamos; deberíamos ser más exigentes con su nivel de escolaridad. Lo cierto es que como el refrán allí tenemos las consecuencias negativas de la pereza.

*La autora es comunicadora social

María Teresa Patiño Amor

