¿Falta de decisión o inversión? Escrito por Thaylin Jiménez.

Me pregunto ¿qué hace falta decisiones o inversión? Esto al panorama de problemas recurrentes que se viven en el país año tras año, Gobierno tras Gobierno.

Algunos de ellos como las inundaciones, problema de infraestructura en colegios, desabastecimientos de medicamentos en las instalaciones de salud pública, entre otros.

Y mi cuestionamiento es porque estos problemas son los que se repiten y creo que si existiera una planificación, un plan y se ejecutara como debería ser se evitarían o reducirían.

Frente a esta agobiante incertidumbre siempre los gobernantes y autoridades aducen que son problemas de hace años y tomarán tiempo en resolverlos, pero bien algunos pueden ser un poco complejos es entendible, pero poco se ve que mejoren, pues a mi parecer no se centran de verdad en ello, en prestarle atención y atacar de un vez por todas. Inició el periodo escolar y a la fecha siguen las quejas en escuelas de la ciudad, el interior del país y las comarcas.

A las escuelas se suma las aulas multigrados, que critico no deberían seguir existiendo, en este caso hace falta salones y el personal para cada grado, pero vemos como ofrecen a docentes para que apoyen a otros países, cuando aquí no se cubre a cabalidad la adecuada educación en este sentido.

Por otro lado, comenzaron las lluvias y con ellas las inundaciones en los mismos sitios, se ha hecho poco por atacar estos problemas y, nombro el caso del Río Juan Díaz que es uno de los que ha dejado muchas pérdidas a las familias cerca del lugar.

En este caso se ha hablado de un plan para mitigar los efectos con las crecidas del río, pero los residentes han manifestado que siguen en espera que se ejecute. Otro problema es el agua en muchos lugares céntricos de la ciudad no hay o no es periódico, y ni imaginar que existen aquellas áreas alejadas donde quizás no exista ni un acueducto potable.

Creo que son situaciones que pueden atacarse antes que sucedan, con tiempo y con la decisión en firme de las autoridades que les compete. Falta decisión y trabajo. La parte económica creo que aquí es el de menor problema.

*La autora es periodista

Thaylin Jiménez

