Carmignac: Tras la furia, el ciclo

Al término de este primer trimestre de 2018, muchos inversores todavía parecen plantearse interrogantes respecto del régimen de inestabilidad que ha vuelto a instaurarse en los mercados.

Aludir a la inminencia de una «guerra comercial» entre China y EE. UU. o encender la chispa de la rebelión contra el segmento tecnológico permite que se materialice vivamente una ansiedad difusa contra los culpables oportunos. Pero lo fundamental va más allá (véase nuestra nota de marzo «El enigma de la última década, a punto de resolverse»).



El periodo de inestabilidad que acaba de comenzar presenta una idiosincrasia nueva. Este ya no refleja una amenaza de deflación o de recaída económica, sino una enorme confusión acerca del efecto que, en última instancia, ejercerá la combinación de unas políticas monetarias actualmente más restrictivas y unas políticas fiscales más liberales en unas economías y activos financieros catapultados desde hace años por el heroico respaldo de los bancos centrales.



En primer lugar, nos parece conveniente contextualizar la verdadera importancia de los retos que plantean las tensiones comerciales para el crecimiento y la confidencialidad para los grupos tecnológicos agregadores de datos.



A continuación, cabe recordar lo que, a nuestro parecer, representa una hipótesis central factible de salida de este periodo de inestabilidad.



Esa extraña guerra comercial

«El verdadero reto económico entre China y Estados Unidos reside en la supremacía tecnológica a largo plazo»

La ambición del candidato, y más tarde presidente, Donald Trump de implantar una política comercial neomercantilista era de sobra conocida, y no hizo más que permanecer latente en 2017. Querer explotar su posición dominante para negociar con sus socios comerciales unas condiciones más favorables encuentra también un apoyo bastante amplio entre la opinión pública estadounidense.



Lógicamente, este deseo resurge hoy en día ante la perspectiva de las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre de 2018. Que a Donald Trump le guste negociar con una pistola en la sien de su interlocutor no es ninguna novedad, ya no. Que China disponga de medios de represalia potentes y variados, tampoco. Por tanto, se inicia un periodo de posturas, amenazas y contraamenazas que podrían mermar la confianza de los inversores, e incluso cuestionar el propio futuro de la dinámica del libre comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Es cierto que China podría hacer concesiones, y la Unión Europea probablemente también (recordemos que los impuestos a la importación de automóviles estadounidenses son del 10 %, mientras que los vehículos europeos solo se gravan con un 2,5 % a su entrada en Estados Unidos).

Didier Saint-Georges

Managing Director y Miembro del Comité de Inversiones

