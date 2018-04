La salud de nuestra ciudad y la experiencia china Escrito por Jorge Luis Prosperi. Publicado en Columnas de Opinión

Con el propósito de enriquecer el diálogo sobre el tema de la salud de nuestra ciudad, comparto con ustedes, complementadas con fuentes adicionales, las ideas centrales del artículo “Healthy cities: key to a healthy future in China”, publicado hace unos días en la prestigiosa revista The Lancet.

Al margen del contenido técnico de la publicación, que podrán apreciar durante su lectura, está la valiosa posibilidad de hacer valer para la salud de nuestra ciudad el promisorio relacionamiento diplomático que recién iniciamos con los chinos, capitalizando mediante convenios recíprocos las experiencias de nuestros amigos para fortalecer la calidad de vida de nuestra ciudad y contribuir a salvaguardar nuestro futuro. Veamos…



Para poner en perspectiva el asunto, el artículo de The Lancet inicia señalando que “para 2030, hasta una de cada ocho personas vivirá en una ciudad en China.

A medida que la urbanización se acelera en todo el mundo, y particularmente en Asia, el papel central de las ciudades para influir en la salud de sus habitantes nunca ha sido mayor. Por lo tanto, el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la ONU es hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

Recordemos que la ciudad de Panamá tiene 430,299 habitantes en el centro de la ciudad, 880,691 habitantes dentro de su municipio​ y 2,011,780 habitantes en su área metropolitana, que incluye a varias jurisdicciones como la ciudad de Panamá y ciudad-distrito de San Miguelito. Es decir, el 50% de la población del país.

* El autor es médico.

**Fragmento del artículo ‘La salud de nuestra ciudad y la experiencia china’, tomado del blog: https://elblogdejorgeprosperi.com/2018/04/la-salud-de-nuestra-ciudad-y-la-experiencia-china/

