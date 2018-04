Apoyemos al sector productivo Escrito por Euclides M. Corro R.. Publicado en Columnas de Opinión

Uno de los temas que más me apasionó durante mi gestión en el Banco Nacional de Panamá, como Gerente Ejecutivo de Mercadeo y Relaciones Públicas, fue la relación con los productores agropecuarios del país, ya fuera a través de los eventos feriales o los denominados Encuentros Agropecuarios.Una experiencia invalorable por cuanto me permitió conocer de primera mano muchas regiones del país, así como el esfuerzo permanente de gente laboriosa que sin descanso se dedica a contribuir al tema alimentario del país. Los había de todos los niveles. Desde los que ya gozaban de fortuna hasta los que aún seguían luchando por el sustento del día a día.Ese apego a los valores morales, a la necesidad de trabajar sin descanso, buscar la forma de fortalecer la calidad de su trabajo y el amor a la tierra proveedora, me resultó impactante. Un ejemplo digno de ser imitado. No hubo casa por humilde que fuera, donde uno no sintiera el calor humano y la gentileza desbordada.Por ello pondero cualquier compromiso de las entidades del gobierno en la dirección correcta, que no es otra que la creación de leyes que hagan justicia con un sector tradicionalmente ignorado y que en los procesos electorales son objeto de cualquier cantidad de promesas.La voracidad de los intermediarios, la forma indiscriminada en que se permite la importación de productos y algunos vicios de los tratados de libre comercio, atentan contra la necesidad de llegar a ser algún día autosuficientes.*El autor es periodista.Euclides Manuel Corro Rodríguez

