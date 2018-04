La vida es vida (2) Escrito por Ernesto Maytin . Publicado en Columnas de Opinión

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos…por eso, canta, rie, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida… antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos”, Charles Chaplin.



Viajar a sido hasta el momento, la mejor forma que he encontrado para mantenerme incesantemente en crecimiento, sobre todo en aquellos momentos en me siento estancado.

Dentro de cada uno de nosotros hay un “Heródoto”. No tenemos conciencia del impacto positivo que viajar puede hacer en la vida hasta que damos el primer paso y empezamos a acumular experiencias en nuestra bitácora viajera.

Quiero compartir los beneficios que he recibido al ir deshaciéndome de esos miedos y prejuicios que me paralizaban; esto ha contribuido a mi crecimiento personal, me ha permitido reflexionar sobre mi situación actual incrementado mi madurez, ganando confianza.

Sea lo que sea que decidamos hacer con nuestra vida, vamos a equivocarnos si cometemos los mismos errores, adquirir la perspectiva que te da viajar nos ayudará a relativizar esos problemas y seguir adelante. Viajar nos inspirará (y hará que inspires a otros). Activa las moléculas de Anandamida que llevas dentro y disfruta de la vida.

(Segunda columna de dos entregas).

*El autor es docente.

