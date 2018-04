La vida es vida (I) Escrito por Ernesto Maytin . Publicado en Columnas de Opinión

Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creía haber dejado atrás, que me han acompañado toda la vida y esculpido un palacio en mi memoria, al que tarde o temprano; sin importar cuanto libres seamos, cuantos mundos descubramos, cuanto aprendamos u olvidemos, vamos a regresar.

Quizás fue ese pensamiento pesadumbroso de tener que lidiar con gente con cerebro de “Trasero”.

Luchando por recuperar una infancia y una juventud perdida, cuyas sombras de un amor maldito rodeaba mi vida.

Es aquí donde él juicio y la emoción juegan un papel crucial, que me lleva a tomar una determinación favorable o no; donde frecuentemente es el corazón quien finalmente me lleva actuar en base a mi bienestar, pudiendo estar equivocado.

El pensamiento racional puede ser generalmente en los casos el más correcto que el emocional, ya que te posibilita hacer un análisis más agudo y valorar los hechos de una manera más coherente, que la tendencia afectiva.

Aunque en algunos casos la razón y el corazón pugnan, y el sentimiento emocional conquista al racional.

Parto nuevamente, con mi cabeza empapada por la lluvia, y me hace reflexionar, pensar lo finito que es el tiempo, el viajar en solitario me ha permitido enfrentar mis miedos y conocerme a mí mismo, obligándome a actuar.

(Primera columna de dos entregas)

Ernesto Maytin III

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*El autor es docente.

Imprimir Correo electrónico