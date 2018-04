OMNI SHOPING, el consumidor es el ganador Escrito por Lilibeth E. Mendoza Corro. Publicado en Columnas de Opinión

Usualmente escuchamos en el ámbito empresarial, “el cliente siempre tiene la razón”.

Y si agregamos elemento al ámbito empresarial el de conocer de antemano a sus clientes, las ganancias deben ser mayores.

En muchas ocasiones las empresas cuentan con bases de datos que contienen información de sus clientes leales y los potenciales.

Con procesos inteligentes el empresario podrá potenciar sus ventas, esto se hace con el uso de la tecnología.

Pongamos la perspectiva de lado del cliente se habla en hoy día de clientes Omni Shoping.

El omni shoping, es ese cliente que se ha empoderado de las nuevas tecnologías, saca mejor provecho para realizar sus compras de forma competitiva podemos decir que se ajustó mucho más rápido que los empresarios a los parámetros actuales.

Los clientes, pueden investigar sobre el artículo deseado, buscar precio competitivo en las diversas tiendas físicas con presencia en las redes, incluso de tiendas virtuales.

El desafío lo tiene el comerciante que aún no se ajusta a los cambios del momento y no acercan sus tiendas físicas a los consumidores, no saben conectarse con el consumidor y ser más sofisticado, y crear la mejor experiencia de compra para este tipo de consumidor.

*La autora es docente universitaria

LILIBETH E. MENDOZA CORRO

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico