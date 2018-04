Resistencia antimicrobiana Escrito por Miguel Mayo. Publicado en Columnas de Opinión

Los antibióticos son sustancias que en general, atacan y matan a las bacterias a través de diferentes mecanismos de acción. En general, en el mundo entero han sido usados para esta indicación, pero por dudas diagnósticas o inseguridad de los galenos hemos abusado del uso de los mismos.

Panamá no escapa de esta realidad, con el agravante que en muchas ocasiones, los pacientes solicitan a sus médicos que les receten antibióticos y los médicos hemos sido muy condescendientes con estas peticiones.

Hay que entender que por ejemplo, no son de ayuda para enfermedades virales como faringitis, sin embargo es una de las razones por las que más se mal recetan antibióticos.

Cuando se abusa de estos medicamentos, las bacterias empiezan a desarrollar defensas contra ellos y empiezan a aparecer las bacterias que son resistentes a los antibióticos y como consecuencia, cuando se tenga una infección por estas bacterias, los antibióticos usuales, no tendrán efecto sobre ellos y la infección será muy difícil de controlar.

La resistencia bacteriana es un febo leño que ha cobrado importancia mundial, tanto que su motivo de firma de documento en la Asamblea Mundial de la ONU en el año 2016.

En Panamá se empezaron a tomar las medidas necesarias para educar a la población que no todas las infecciones requieren antibióticos, de hecho la mayoría no los necesita y a la comunidad médica que no seamos complacientes con los pacientes.

*El autor es ministro de estado.

Miguel A. Mayo

