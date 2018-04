Ayudando a nuestros hijos a manejar sus emociones Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

Gran parte de la tarea de los padres gira en torno a cómo manejar de la mejor manera el intenso mundo de las emociones que viven y mueven a sus hijos.

Los niños desarrollan habilidades para reconocer, entender y manejar sus emociones, en gran medida, a partir de cómo los adultos reconocemos y respondemos ante lo que ellos expresan.

Cuando los niños aprenden a manejar sus emociones, también se vuelven más capaces de manejar su comportamiento. Los padres, y los adultos que les cuidan, pueden brindar apoyo y guía para su desarrollo emocional.

No existen manuales mágicos para criar hijos, sin embargo resulta más probable que si los padres cultivan una relación sana y consciente con sus propias emociones, les será más posible guiar de manera amorosa, serena y segura a sus hijos.



Lo que se puede hacer:

1. Dar el ejemplo: En la medida que los padres muestren autocontrol será más probable que los niños logren aprender a auto controlarse y manejar sus emociones.



2. Dialogar. Resulta positivo que los padres conversen con sus hijos sobre las emociones para enseñarles a reconocerlas y mostrándoles cómo reaccionar en diferentes situaciones, incentivándolo siempre a crear soluciones.



3. Ser pacientes: Cada aprendizaje requiere paciencia, “adquirir nuevas habilidades emocionales será un proceso largo y lento, en el que habrá progresos, retrocesos y nuevamente progresos”. Los padres deben estar anuentes y acompañar a sus hijos desde una perspectiva de calma pero sin desistir.



4. Enfocar la energía emocional del niño hacia la resolución del problema: En muchas situaciones nuestras emociones surgen para empoderarnos, para crear una respuesta o una solución ante la situación que enfrentamos. También es así en los niños, de hecho con mayor frecuencia y los padres deben ayudarlos a encontrar dichas soluciones.



5. Marcar límites: Los límites tienen la función de proteger, brindar seguridad, e indicar qué es apropiado y qué no en cuanto al comportamiento, especialmente en las relaciones.



6. Respetar sus emociones: Esto incluye no burlarse ni minimizar la importancia de sus inquietudes y no mentirle para evitar sus reacciones. Es muy importante comunicarle la verdad a tu hijo en la forma en que mejor la pueda entender, aun cuando se trata de una situación difícil. “Su experiencia de vida depende, en gran medida, de donde viva emocionalmente… aprenda a usar las emociones como el combustible que lo impulsa y llena de riquezas su vida, y procure transmitir eso a sus hijos...”.



*La autora es Psicóloga Clínica.



Analissa Rosas Leyton

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

