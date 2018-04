Una gran sordera Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

No hablo solamente de la Gran Sordera por parte del gobierno para atacar lo que hoy día es un problema y que a futuro será un Gran Problema, sino además de la falta de cuidado que la juventud esta prestando al hecho y que van como ganado al matadero.El uso de audífonos dentro del canal auditivo es un inminente deterioro del tímpano que degenera en sordera a largo plazo, no hay que ser médico para saberlo y bastantes escritos hay al respecto.Entiendo que acá, la labor más importante es la que se debe hacer en casa, aunque las autoridades a través del MINSA y en conjunto con el MEF pueden aportar en las escuelas.La cantidad de vehículos que pasean por la ciudad con la música a niveles ensordecedores, rompiendo todos los esquemas sanitarios de los decibeles permitidos ha ido en incremento en los últimos años y las autoridades MINSA y ATTT no hacen nada al respecto, aun cuando se rompen las normas establecidas para evitar ruidos molestos y ensordecedores.El gobierno actual, así como los futuros, deben analizar y considerar trabajar, evitar, legislar y controlar los ruidos ensordecedores, evitando este Gran Problema, lo contrario Panamá en unos 20 años se convertirá en un país con una gran sordera y definitivamente que no estamos preparados para manejar un País de Sordos y no me refiero a los políticos.* El autor es administrador de empresas.Luis Solano

