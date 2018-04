Después del desastre Escrito por Melquiades Valencia. Publicado en Columnas de Opinión

De forma reiterada, repetida y frecuente, las autoridades actúan y toman correctivos después de las tragedias, cuando ya se han perdido vidas o cuantiosos activos materiales que afectan a la colectividad.

Se permite a familias vivir en las riberas de los ríos que se desbordan, en laderas propensas a derrumbes, bajo tendidos eléctricos, embarcaciones navegan sin salvavidas, vías sin barandas de seguridad para evitar accidentes, entre otros muchos temas que pudiéramos enumerar.

Los casos más recientes y dramáticos fueron: el salto mortal de un auto desde el cuarto piso de un estacionamiento, en donde dos ciudadanos venezolanos y un costarricense murieron mientras que otra joven quedó gravemente herida tras el suceso.

Ahora, la Alcaldía de Panamá y los ediles han decidido no otorgar permisos de construcción hasta no se reglamente las normas en estos espacios de estacionamientos, que solo tienen un tope de llantas que no puede detener un auto, ahora… después de la tragedia.

Igual sucede con el lamentable hecho en donde una menor de 13 años murió, la noche del domingo 1 de abril, en un juego mecánico en el parque Ciudad Mágica, ubicada en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.

La menor fue al parque en compañía de su abuela se subió al aparato conocido como "El Gusanito", el cual se descarriló, y se volcó.

Es por ello que en reiteradas ocasiones he señalado que hay que llamar a los responsables de recibir las obras, edificios y carreteras.

Estas últimas mal diseñadas y terminadas. Con los peraltes mal construidos que llevan los vehículos a salirse de las carreteras con saldos fatales y fácilmente, las autoridades se los atribuyen a la velocidad. Es hora de enseriar estos asuntos por el bien del país.

