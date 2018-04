Letra con sangre entra Escrito por Yalena Ortiz. Publicado en Columnas de Opinión

El famoso refrán español citado en El Quijote “Letra con sangre entre” se utilizaba en la antigüedad para resaltar la necesidad del trabajo y el estudio salir adelante, entrega que quisiéramos ver en los estudiantes que este año asistirán a los diversos centros escolares.

Entusiasmo que deberían tener sus padres, cuyo rol además de equipar a los pequeños seria inculcarle la importancia de la educación, y la alegría de ir al colegio; pero muy por el contrario al llegar estos días se escucha muchos quejarse de la “madrugadera”, los tranques, la infraestructura escolar, el carácter de los maestros o profesores, los gastos (en lugar de inversión) que si porque llueve o por si hace sol”.

Esta actitud negativa no contribuye en nada al interés de los estudiantes. Y qué decir de algunos los profesores que al inicio del año solo se escucha decir que no hay que no tiene que no pueden que quiere y que necesitan.

No es por echarle leña al fuego pero en hace unos años no había aire acondicionados en los salones, ni cielo raso, ni tableros, computadoras, ni escuelas cerca, y en mi opinión los estudiantes salían de las aulas mejor preparado.

Lo material es necesario pero es mucho más importante la dedicación, interés y esfuerzo que se ponga en lo que hacemos; pero al parecer aquí solo “Letra con sangre entra”.

necesitan. * La autora es periodista.

Yalena Ortíz

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico