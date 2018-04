A debate sin ambigüedades Escrito por Guadalupe Castillero. Publicado en Columnas de Opinión

América Latina vive un súper ciclo electoral, previo a los comicios en Panamá en 2019 que sirve para sacar algunas lecciones aplicables al ámbito local.

Del balotaje en el que fue electo Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, rescato lo profundo que ha calado el discurso religioso en política, que supo centrar la atención en temas como el “matrimonio igualitario”, avalado en la protección de familia original, a pesar de que no es ése el principal problema que tienen los ticos.

Es indudable que la agenda social en campaña que comprende: Agua, salud, transporte y canasta básica, no pierde el sitial que tiene en la discusión política, pero temas más modernos y retadores van a irrumpir en la agenda y los postulantes deberían estar preparados, aunque confieso, veo con pesar que si algunos políticos no son capaces de resolver problemas mínimos de subsistencia, no hay mayores esperanzas de abrir debate a nuevos tópicos.

La Corte Suprema de Justicia panameña pronto tendrá que pronunciarse sobre el matrimonio homosexual y las protestas han sido más multitudinarias que las manifestaciones por corrupción, razones para no subestimarlo.

De Costa Rica, elogio que Carlos Alvarado está a favor y Fabricio Alvarado en contra; dirán algunos que definirse les restaría adeptos, no, no se equivoque, seremos alrededor de 566 mil votantes nuevos demandando posturas claras, aspirantes sinceros.

*La autora es periodista especialista en comunicación política.

Guadalupe Castillero

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico