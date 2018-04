Política y religión Escrito por Miguel Antonio Espino Perigault. Publicado en Columnas de Opinión

El tema ha sido una constante en nuestra cultura, cono en todas las similares. Pero, en nuestras democracias es asunto de constante preocupación, porque a la religión se la valoriza y se la desvaloriza según la ideología con la que se la juzga.

El laicismo de género califica como perversidad la vinculación de la religión con la política. Para nuestra cultura democrática y para la iglesia católica, incluso, y su “sano laicismo”, es inaceptable la sumisión de la política a la religión, como la postula el Islam.

Un cristiano católico, ortodoxo o evangélico que cumple con su fe (o no) tiene el derecho de votar (o no votar) guiado por su religión, como el no creyente por sus ideas.

Y los ateos inteligentes votarán por candidatos que, por sus creencias, respetarían la vida, no robarían, no mentirían, además de cumplir con los demás Mandamientos del Decálogo y la ética cristiana.

El Papa Francisco ha dicho que la política en América Latina está dañada por la corrupción y que es sucia. Y, por eso insiste en que los católicos no solamente deben vota, sino participar como candidatos.

Esa participación es una forma de la caridad, una forma del amor a la patria. El voto católico debe ser para candidatos, (católicos o no) que realmente defienden y promueven los valores cristianos sobre la vida, la familia y el matrimonio. Es eliminar candidatos que traicionan estos valores.

Es votar por el Bien Común.

* Periodista.

Miguel A. Espino Perigault

