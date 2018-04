El Cónsul responde Escrito por Redacción Web. Publicado en Columnas de Opinión

Actualmente mantengo una visa válida para los Estados Unidos. ¿Es verdad que tengo que enviar mi record policivo al Consulado para que mi visa continúe válida?

No. Desde el Consulado de Estados Unidos en Panamá queremos desmentir el rumor que dice que todas las personas con visas ya aprobadas deben presentar su record policivo para sus visas sigan siendo válidas. Este rumor no es cierto.



En determinadas ocasiones solicitamos información adicional -- incluyendo records policivos -- a un limitado número de personas con visas ya aprobadas, para fines de actualización de datos. Sin embargo, la cantidad de individuos que contactamos para este propósito es muy bajo y representa menos del 4% al año.



A menos que un oficial del Consulado de EE.UU. se haya comunicado directamente con usted, por correo electrónico o por teléfono, no es necesario que presente su record policivo para que su visa de los Estados Unidos continúe vigente.



Si mantiene dudas sobre la autenticidad de la correspondencia o de las llamadas telefónicas que recibe por parte del Consulado de EE.UU. en Panamá, puede obtener información adicional poniéndose en contacto con nosotros al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Cabe señalar que esta es la única dirección desde la cual nos pondremos en contacto con usted.

*Información de la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unido

