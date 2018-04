El pie de los diabéticos Escrito por Miguel Mayo. Publicado en Columnas de Opinión

La diabetes mellitus (conocida como azúcar en la sangre) es una enfermedad crónica que afecta los vasos sanguíneos y, por tanto, a todos los órganos del cuerpo.

En este artículo nos vamos a referir solo al problema que presentan los pies de las personas que sufren de esta enfermedad. Resulta que la diabetes al afectar los vasos sanguíneos (por diferentes razones), se afectan los órganos que estos irrigan y la circulación de los pies es terminal; es decir, solo se irrigan por unas arterias pequeñas que si se tapan impiden que a esta región le llegue oxigenado y nutrientes, por lo que se muere y hay que amputar esta parte del cuerpo (dedos, pie o pierna).



Por otro lado, también se afectan los nervios que son irrigados por estas pequeñas arterias y las personas pierden la sensibilidad del área, por lo que cuando tienen una herida, tienden a no sentirla y esta se puede ir agrandando y también termina en amputación. Esto hace que esta enfermedad que sea altamente incapacitante si no se controla a tiempo.



Aparte del control de azúcar que deben tener estos pacientes, deben ser extremadamente cuidadosos con el cuidado de sus pies, por ejemplo, cortarse las uñas, no tan pegados a la piel, usar zapatos anchos, revisarse bien entre los dedos y si se encuentra alguna herida, hablar con su médico. No trate de auto medicarse, puede costarle la extremidad completa.



Tanto el Ministerio de Salud (MINSA) como la CSS han creado clínicas de heridas, donde se atiende a estas personas que han desarrollado úlceras en los pies y piernas, para rehabilitarlas, pero lo ideal es evitar estas complicaciones.

Miguel A. Mayo

instagram: @mayogastro

Twitter:

@mayogastro

