Conversa y avenimientos Escrito por Melquiades Valencia. Publicado en Columnas de Opinión

Ahora que se siente, se palpa y se ve la disputa por el poder total y hegemónico de la República de Panamá, que ha colocado al Órgano Ejecutivo en una trinchera y el Poder Legislativo en el otro, mientras en el suelo se encuentra el Órgano Judicial, que el llamado a dirimir las desavenencias en el país, el pueblo mira asombrado y sobre todo preocupado por el rumbo que pudiera discurrir esta innecesaria confrontación.

Si la intención es jugar con los tiempos políticos para desembocar en un rompimiento de la institucionalidad, para luego imponer una nueva carta magna, que no ha sido consultada y desde luego no se ha puesto los mejores intereses económicos, sociales y políticos del país, sería un suicidio político, porque de seguro la nación raizal y profunda la rechazaría de mala manera



Es imperativo entonces, que el Ejecutivo, que debe conducir la nación a buen puerto, ofrezca al país el ejemplo de cordura, de estadista, de visión a largo plazo, de padre de familia, de hombres y mujeres probos que aman a la nación panameña, independientemente si les agrada o no los que componen los otros poderes del Estado panameño. Dejemos la postura de grandilocuencia, arrogante y todo poderoso.

Al contrario; la humildad, el raciocinio, la templanza, la empatía, la solidaridad y la siempre presente conversa entre nacionales, se llegan a acuerdos y avenimientos para que la patria domestica fluya hacia los comicios de mayo del próximo año y el país, la nación grande, se empine por encima de las pequeñeces y mezquindades que la atoran a esta hora de la patria, que exige que sus mejores hombres y mujeres lo hagan posible.

*El autor es periodista.

