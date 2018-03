Sistema de pensiones Escrito por Jorge Luis Prosperi. Publicado en Columnas de Opinión

En medio de la desesperanza y agobiado por las frecuentes noticias de corrupción y clientelismo en los tres Poderes del Estado, los invito a no dejarnos distraer, reflexionar el riesgo que corre nuestro sistema de pensiones y exigir que se convoque “ya mismo” a un diálogo nacional para abordar este vital asunto.

Para ayudarnos en este quehacer la última edición del Panorama Social de América Latina, la CEPAL responde a preguntas sobre tres grandes temas: la desigualdad de ingresos de las personas y los hogares y su relación con la dinámica del mercado laboral, la evolución de la pobreza y sus determinantes, y los efectos de los sistemas de pensiones en la igualdad.ste es un asunto vital para los panameños, que debemos exigirle al gobierno que cumpla con sus promesas de convocar ahora un diálogo para tratar el tema de las finanzas de la CSS, que nos asegure una pensión suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos; lo cual no parece ser el futuro más probable pues aunque algunos voceros del gobierno afirmen lo contrario; lo cierto es que “al beneficio definido basado en la solidaridad donde las generaciones presentes apoyan a las que ya están pensionadas, se le agotarán las reservas aproximadamente en una década”, como afirmaba el anterior Director de la CSS y no ha sido desmentido que yo sepa… los panameños no podemos aceptar tranquilamente que desde el 2014 nos informen sin empachos las autoridades que no conocen el verdadero estado financiero de la institución, y están a la espera de que el “equipo de actuarios de la entidad” termine y entregue el análisis correspondiente”.



Pareciera que están planeando “pasar agachados”, como hizo la anterior administración, y pasarle al próximo gobierno los costos sociales y políticos de esta falencia.



Fragmento de https://elblogdejorgeprosperi.com/2018/03/26/sistema-de-pensiones-para-todos-en-panama-es-posible/ * El autor es médico.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico